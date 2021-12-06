ديسمبر 07, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سنوني يدعم مدارس خانصور

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش سنوني يدعم مدارس خانصور

اعلام لالش سنوني

لكون المدارس في كل عام دراسي تحتاج الى العديد من المستلزمات المدرسية وضروريات الادارة ولكون المدرسة فتحت من جديد،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور القديم في يوم الاثنين المصادف 2021/12/6 بتجهيز مدرسة (قسركا حليقي) الاساسية للدراسة الكوردية التابعة لمجمع خانصور بعد الزيارة الرسمية من قبل وفد المركز والمكتب.

وقد ناقشوا من خلالها العديد من الامور المتعلقة بالواقع التعليمي والتدريسي.

ومن جانبها قدمت ادارة المدرسة امتنانها لمركز لالش لما له من الادوار النبيلة طيلة سنوات عديدة للعملية التربوية.

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