لالش سنوني يحدد مواعيد انتخاب مندوبيه

اعلام لالش سنوني

لأجل مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بعمل مركز لالش في الفترة المقبلة ووضع أليات لكل موضوع بحاجة الى العمل مستقبلا واعطاء الأهمية للأحداث القادمة، لذلك اجتمعت الهيئة الادارية لمركز لالش فرع سنوني بحضور مسؤولي المكاتب التابعة له في يوم السبت المصادف 2021/12/4 وتم في الاجتماع الوصول الى الأليات المناسبة لعدة مواضيع ومنها:-

1- بمناسبة قدوم صوم ايزي تم الاتفاق على توزيع خيرات ومساعدات مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه قدر الامكان على متعففي مجمعاتهم من العائدين لديارهم.

2- تحديد الوقت والمكان المحددين لكل مكتب من المكاتب التابعة لفرع سنوني لاختيار المندوبين الذين سوف يشاركون في المؤتمر الرابع عشر للهيئة العليا لمركز لالش المزمع اجراءه في العام القادم.