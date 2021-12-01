الحكيم يعلق على أحكام أصدرها القضاء الألماني بحق قتلة أيزيديين

أشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق إرهابيين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزيدي.

وطالب السيد الحكيم في بيان له بـ “جهوداً مضاعفة من الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والخارجية للتواصل مع دول العالم والشرطة الدولية {الأنتربول} لملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي وإستهداف الأمن والسلم العالميين فالمهمة وطنية وإنسانية في آن واحد”.

وكانت محكمة ألمانية، قصت أمس الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على عراقي بنتمي لعصابات داعش الارهابية بعد إدانته بتهمة ارتكاب “إبادة” في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي “مذنب بتهم الابادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة”.

وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى “الإبادة” كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

وكانت جنيفر فينيش، زوجة طه جميلي السابقة، وهي ألمانية متطرفة قد حكم عليها بالسجن عشر سنوات في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد إدانتها بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.