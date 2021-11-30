مركز لالش يهنئ الشيخ زيدو باعدري

بفرح بالغ تلقينا خبر تعيين المناضل والبيشمركة الشيخ زيدو باعدرى مستشارا لشؤون المناطق المستقطعة في برلمان اقليم كوردستان، وبهذه المناسبة نتقدم باجمل التبريكات والتهاني الى الشيخ باعدرى متمنين له النجاح والتوفيق في اداء مهامه المستقبلية.

ونحن نرى ان هذا التعيين بمثابة تكريم للشيخ باعدري الذي مضى على انضمامه الى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو 4 عقود، وكان مخلصا ووفيا وابنا بارا للحزب ولنهج البارزاني الخالد في احلك الظروف واصعبها.

كما اننا نشيد بالاهتمام الكبير من لدن قيادة اقليم كوردستان عامة، ومن جناب رئيس حكومة الاقليم الاخ مسرور بارزاني خاصة، بالمجتمع الايزيدي وتكليف شخصيات منه بمناصب يستحقونها عن جدارة، ونطمح بالمزيد من هكذا مبادرات، لان التجارب اثبتت ان الكورد الايزيديين يمكنهم خدمة عموم شعب كوردستان وليس الايزيديين فقط.

نبارك للشيخ زيدو باعدري منصبه الجديد، ونحن على استعداد كامل لدعمه في نطاق الواجبات المكلف بها.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 30/11/2021