بتهمة “الإبادة” بحق الإيزيديين .. المؤبد لـ “داعشي” عراقي

قضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على عراقي منتمي لتنظيم داعش الارهابي بعد إدانته بتهمة ارتكاب “إبادة” في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن “طه الجميلي مذنب بتهم الابادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة”.

وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى “الإبادة” كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

وكانت جنيفر فينيش، زوجة طه جميلي السابقة، وهي ألمانية متطرفة قد حكم عليها بالسجن عشر سنوات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إدانتها بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.

وكانت فينيش (30 عاما) تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين، الذين اضطهدهم التنظيم .

و في صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي، بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الطائفة الإيزيدية من أجل استعبادهما، بحسب النيابة.

ووفقا لوثائق المحكمة، فقد “عوقبت” الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها ، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت أم الفتاة والتي تدعى نورا على البقاء في خدمة الزوجين.

وسلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا ، بعد أن ألقت القبض عليها في يناير/كانون الثاني 2016 في أنقرة ، ولم يتم احتجازها إلا في يونيو/حزيران 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.

وخلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق . كان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت . واستخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.