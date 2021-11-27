مركز لالش: برقية تهنئة

بمناسبة تسنم السيد سعود مصطو منصب مدير عام الشؤون الايزيدية في وزارة الاوقاف بحكومة اقليم كوردستان، يسعدنا ان نتقدم باطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنين له النجاح والتوفيق الدائم، وهو اهل لذلك، بسبب ما يمتلك من مؤهلات و خبرات قانونية وادارية، ونعتبر ان وجوده بهذا المنصب بمثابة تطبيق لمقولة الشخص المناسب في المكان المناسب.

ونؤكد ان الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي مستعدة لاجل التنسيق وبشكل عالي مع المديرية العامة لشؤون الايزيديين وبما يعزز من مسيرة هاتين المؤسستين ويصب في خدمة المجتمع الايزيدي بشكل عام.

ونؤكد مساندة الهيئة العليا للسيد سعود مصطو، الذي سبق ان تولى ادارة مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع شاريا.

نكرر تهانينا وتبريكاتنا، متمنين كل التوفيق والنجاح للسيد سعود مصطو.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 27/11/2021