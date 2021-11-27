نوفمبر 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مدرسة جيلان في ناحية القحطانية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مدرسة جيلان في ناحية القحطانية

اعلام لالش شنكال

ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن أجل دعم العملية التربوية قام مكتب لالش 14 تباخى بالتنسيق مع مكتب لالش كرعزير بتجهيز مدرسة جيلان بمجموعة من القرطاسية المتنوعة واللوازم الادارية.

وأثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس في ظل الظروف الراهنة وطرق الوقاية من فايروس كورونا والعديد من المواضيع الأخرى.
ومن جانبه، قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه بما يقومون به من خدمة عظيمة للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.

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