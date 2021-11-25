مركز لالش / الشيخان يختتم بطولة بكرة الطائرة

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للأنشطة الرياضية في المدارس و بالتنسيق مع إدارة مدرسة ئاماد للبنين.

ففي يوم الثلاثاء المصادف 23 / 11 / 2021 قام مركز لالش / الشيخان بأختتام بطولة لكرة الطائرة في مدرسة إعدادية ئاماد للبنين بمشاركة ( 10 ) فرق من طلاب المدرسة و بحضور السيد فرج عثمان مدير تربية قضاء الشيخان و ممثل القسم الرياضي في التربية و مشرف التربية الرياضية و السيد إبراهيم أفدل ممثل لجنة محلية الشيخان للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مدير المدرسة و مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان و في المباراة النهائية تنافس فريقي الحادي عشر الأدبي و الثاني عشر الأدبي حيث فاز فريق الحادي عشر الأدبي بشوطين نظيفين و بعد نهاية المباراة ألقى السيد مدير التربية كلمة شكر فيها مركز لالش / الشيخان لدعمه المستمر للمدارس و الطلاب كما ثمن السيد عبد الرحمن علي مدير المدرسة بما يقدمه مركزنا مِـنْ نشاطات و فعاليات مستمرة و ثم ذكر السيد آزاد مراد مسؤول المركز في كلمته أن مركز لالش / الشيخان سيستمر في دعم الأنشطة الرياضية في المدارس و شكر الحضور و مدرس الرياضة الأستاذ فرح درويش الذي حكم هذه البطولة و هنئ الفريقين و في الختام تم توزيع الجوائز على الفريقين الأول و الثاني مِــنْ قِبَــلْ مركز لالش / الشيخان .