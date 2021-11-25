مركز لالش سنوني يدعم مدرسة مهاباد

اعلام لالش سنوني

كبرنامج مستمر حمل مركز لالش على عاتقه لدعم قطاع التربية والتعليم ولكون المدارس في بداية كل عام دراسي تحتاج الى العديد من المستلزمات المدرسية وضروريات الادارة ،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دووكرئ في يوم الاربعاء المصادف 2021/11/24 بتجهيز مدرسة جم مشكو الاساسية للدراسة الكوردية في نفس المخيم بالبعض من لوازم القرطاسية بالاضافة الى الاحتياجات الادارية لادارة المدرسة وبعد الزيارة الرسمية من قبل وفد المركز والمكتب وقد ناقشوا من خلالها العديد من الامور المتعلقة بواقع التعليمي والتدريسي لوضع برامج من شأنها رفع المستوى التعليم في المجمع المذكور في المستقبل ومن جانبهم شكرت ادارة المدرسة مركز لالش ومكاتبها لما له من الادوار النبيلة طيلة سنوات طوال للعملية التربوية.