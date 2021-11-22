نوفمبر 23, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

محافظ نينوى: ملف تشكيل لواء شرطة من أهالي شنگال لا زال متعثراً

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
14 مشاهدات

محافظ نينوى: ملف تشكيل لواء شرطة من أهالي شنگال لا زال متعثراً

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، أن ملف تشكيل لواء من أهالي شنگال (سنجار) ما زال متعثراً، فيما أشار إلى أن تأمين الحدود مع سوريا يحتاج لوقت طويل.

وقال الجبوري في تصريح له، إن «تشكيل لواء شرطة من أهالي قضاء سنجار وخاصة من المكون الإيزيدي ما زال متعثراً، وربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائمقام ومديري النواحي»، مؤكداً أن «هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن».

وبشأن الحدود العراقية السورية، أشار الجبوري إلى أن «العمل جارٍ من قبل شركة تأمين الحدود إلا أنها طويلة جداً وتحتاج إلى فترة زمنية أطول»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع غير مرتبط بالمحافظة وإنما بوزارة الدفاع أو قيادة قوات حرس الحدود».

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi