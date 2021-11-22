محافظ نينوى: ملف تشكيل لواء شرطة من أهالي شنگال لا زال متعثراً

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، أن ملف تشكيل لواء من أهالي شنگال (سنجار) ما زال متعثراً، فيما أشار إلى أن تأمين الحدود مع سوريا يحتاج لوقت طويل.

وقال الجبوري في تصريح له، إن «تشكيل لواء شرطة من أهالي قضاء سنجار وخاصة من المكون الإيزيدي ما زال متعثراً، وربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائمقام ومديري النواحي»، مؤكداً أن «هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن».

وبشأن الحدود العراقية السورية، أشار الجبوري إلى أن «العمل جارٍ من قبل شركة تأمين الحدود إلا أنها طويلة جداً وتحتاج إلى فترة زمنية أطول»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع غير مرتبط بالمحافظة وإنما بوزارة الدفاع أو قيادة قوات حرس الحدود».