نوفمبر 19, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش سنوني يدعم اعدادية دهولا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش سنوني يدعم اعدادية دهولا

اعلام لالش سنوني

بتاريخ 2021/11/19 قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا بزيارة الى اعدادية دهولا للدراسة العربية بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد.

وكبرنامج سنوي ومستمر لمركز لالش في دعم العملية التربوية بجميع مناطق تواجد الايزديين، ومن خلال الزيارة قدموا العديد من الاحتياجات الضرورية لادارة الاعدادية بالاضافة الى لوازم مدرسية وقرطاسية واثناء الزيارة ناقشوا مختلف جوانب العملية التربوية في المجمع والمنطقة برمتها واختتموا بتوجيه كتاب شكر لمركز لالش بشكل عام نتيجة الانشطة والفعاليات والدعم الاستثنائي من قبلهم للمدارس خلال سنوات طوال.

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