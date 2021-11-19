مركز لالش سنوني يدعم اعدادية دهولا

اعلام لالش سنوني

بتاريخ 2021/11/19 قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا بزيارة الى اعدادية دهولا للدراسة العربية بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد.

وكبرنامج سنوي ومستمر لمركز لالش في دعم العملية التربوية بجميع مناطق تواجد الايزديين، ومن خلال الزيارة قدموا العديد من الاحتياجات الضرورية لادارة الاعدادية بالاضافة الى لوازم مدرسية وقرطاسية واثناء الزيارة ناقشوا مختلف جوانب العملية التربوية في المجمع والمنطقة برمتها واختتموا بتوجيه كتاب شكر لمركز لالش بشكل عام نتيجة الانشطة والفعاليات والدعم الاستثنائي من قبلهم للمدارس خلال سنوات طوال.