نوفمبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

شمول مدرسة روژيان في خانصور بمعونات مركز لالش

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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شمول مدرسة روژيان في خانصور بمعونات مركز لالش

اعلام لالش سنوني

ضمن حملة مركز لالش السنوية في بداية كل عام دراسي لدعم المدارس، فقد قام مركز لالش فرع سنوني و مكتب خانصور في هذا اليوم السبت المصادف 2021/11/13 بتجهيز مدرسة روژيان للدراسة الكوردية في مجمع خانصور ببعض من انواع القرطاسية الضرورية للمدرسة وكذلك العديد من الاحتياجات الادارية،

وبعد الترحيب بممثل المركز والمكتب فقد تم بحث العديد من المواضيع التي من شأنها رفع المستوى التعليمي في المدارس وزيادة التنسيق بين التربية من جهة ومركز لالش من الجهة الاخرى واختتمت الزيارة بتقديم الشكر والامتنان لمركز لالش بشكل عام من قبل ادارة المدرسة.

 

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