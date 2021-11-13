سياسي إيزيدي: غالبية الكورد المهاجرين هم من مناطق سيطرة PKK

أكد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الإيزيديين، اليوم السبت، أن موجة الهجرة الحالية تشكل ظاهرة «كارثية وخطيرة»، مشيراً إلى أن غالبية الكورد المهاجرين هم من مناطق سيطرة حزب العمال الكوردستاني PKK، داعياً المواطنين إلى الحذر.

وقال شيخ شامو لـ (باسنيوز): «غالبية الكورد الإيزيديين المهاجرين هم من مناطق يسيطر عليها PKK، والتي سئم الأهالي فيها من ممارسات وانتهاك هذا الحزب»، وأضاف «صحيح أن الهجرة هي ظاهرة عالمية قديمة، لكن موجة الهجرة الحالية كارثية وعلى شعبنا الحذر منها».

وتابع مستشار رئيس الحكومة «يجب ألا يسمح للناس بتعريض حياتهم وحياة أسرهم للخطر، كما أن بعض المهاجرين يتمكنون من اجتياز الحدود، والبعض الآخر لا ينجح، ما يشكل سبباً للتشترد والضياع».

وأكد شيخ شامو أن «على المواطنين أن يكونوا حذرين ويقظين في هذه المرحلة ولا ينجروا وراء هذه الظاهرة، لأن ما يحدث الآن ليس حلاً وليس السبيل الصحيح للهجرة، وموجة الهجرة هذه تشكل خطراً كبيراً على حياتهم ومستقبلهم».