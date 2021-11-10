مركز لالش يساعد مدارس اطراف سنوني

اعلام لالش سنوني

بغية ايصال الدعم اللوجستي والمعنوي لمدارس مجتمعنا وخصوصا في بداية العام الدراسي الجديد، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش بيرادم في يوم الاربعاء المصادف2021/11/10 بزيارة الى مدرستي اشتى وهربكو الاساسيتين للدراسة الكوردية الواقعتين في اطراف مركز ناحية سنوني من جهة جبل شنكال الشامخ.

وجائت الزيارة لاجل تقديم العديد من اللوازم اللوجستية والادارية لتلك المدارس، وقد استقبل وفد المركز والمكتب بحفاوة من قبل الكوادر التدريسية وناقشوا فيها الكثير من الامور المتعلقة بواقع التعليم ووجهوا جل امتنانهم وتقديرهم لجهود مركز لالش في الدعم المستمر لجميع مجالات الحياة للمجتمع وخاصة في مجال التربية والتعليم.