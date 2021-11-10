مركز لالش يختتم مسابقة الرسم في مخيم ايسيان



اعلام لالش سنوني

ضمن فعاليات ونشاطات مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه، فقد قام المركز بالتنسيق مع مكتب لالش كوهبل بتنظيم مسابقة للرسم بمشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة ومن مختلف المراحل الدراسية في اعدادية مخيم ايسيان.

وبعد اسبوعين من الفن والتنافس بين المشاركين والمشاركات تم تقييم اللوحات الفائزة بالمراكز الاولى من قبل لجنة من اعضاء مركز لالش وادارة المدرسة في يوم الاربعاء المصادف 2021/11/10 واختتم بتكريم كافة المشاركين بالإضافة الى المراكز الثلاث الاولى بجوائز قيمة بالاضافة الى تكريم استاذ مادة الفنية، حيث ابدى المشاركون جل امتنانهم لمركز لالش لدوره الكبير في دعم الطلبة بنشاطاتهم المتنوعة والقيمة.