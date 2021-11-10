نوفمبر 11, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش يختتم مسابقة الرسم في مخيم ايسيان

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
182 مشاهدات

مركز لالش يختتم مسابقة الرسم في مخيم ايسيان

اعلام لالش سنوني

ضمن فعاليات ونشاطات مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه، فقد قام المركز بالتنسيق مع مكتب لالش كوهبل بتنظيم مسابقة للرسم بمشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة ومن مختلف المراحل الدراسية في اعدادية مخيم ايسيان.

وبعد اسبوعين من الفن والتنافس بين المشاركين والمشاركات تم تقييم اللوحات الفائزة بالمراكز الاولى من قبل لجنة من اعضاء مركز لالش وادارة المدرسة في يوم الاربعاء المصادف 2021/11/10 واختتم بتكريم كافة المشاركين بالإضافة الى المراكز الثلاث الاولى بجوائز قيمة بالاضافة الى تكريم استاذ مادة الفنية، حيث ابدى المشاركون جل امتنانهم لمركز لالش لدوره الكبير في دعم الطلبة بنشاطاتهم المتنوعة والقيمة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi