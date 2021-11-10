نوفمبر 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

شمول مدرسة سينا القديمة بدعم مركز لالش

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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شمول مدرسة سينا القديمة بدعم مركز لالش

اعلام لالش سنوني

ضمن حملة مركز لالش السنوية في بداية كل عام دراسي لدعم المدارس، فقد قام مركز لالش فرع سنوني في صبيحة يوم الثلاثاء المصادف 2021/11/9 بتجهيز مدرسة سينا القديمة للدراسة الكوردية ببعض من انواع القرطاسية الضرورية للمدرسة وكذلك العديد من الاحتياجات الادارية،

وبعد الترحيب بممثل المركز فقد تم بحث العديد من المواضيع التي من شأنها رفع المستوى التعليمي في المدارس وزيادة التنسيق بين التربية من جهة ومركز لالش من الجهة الاخرى.

واختتمت الزيارة بتقديم الشكر والامتنان لمركز لالش بشكل عام من قبل ادارة المدرسة.

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