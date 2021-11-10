نوفمبر 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

 لالش شنكال يدعم مدارس مخيم كبرتو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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 لالش شنكال يدعم مدارس مخيم كبرتو

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 8/11/2021 زار كل من السيد (ایزدو مرزا عطو) مدير مكتب لالش مجمع تل بنات والسيد (فرحان خلف أحمد) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة، ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى عدد من المدارس في مخيم كبرتو .

حيث التقى ببعض ادارات المدارس وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والزخم الموجود في المدارس ومن خلال الزيارة تم تزويد بعض ادارات المدارس ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية لادارة المدرسة وتزويدهم بالكمامات للوقاية والحفاظ على صحتهم.

ومن جانبها قدم ادارات المدارس كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين.

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