لالش سنوني يدعم مدرسة مهاباد

اعلام لالش سنوني

كبرنامج مستمر، حمل مركز لالش على عاتقه دعم قطاع التربية والتعليم ولكون المدارس في بداية كل عام دراسي تحتاج الى العديد من المستلزمات المدرسية وضروريات الادارة وخصوصا المدارس التي افتتحت من جديد،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور القديم في يوم الثلاثاء المصادف 9/11/2021 بتجهيز مدرسة مهاباد الاساسية للدراسة الكوردية التابعة لمجمع خانصورالاي فتحت هذا العام بالبعض من لوازم القرطاسية بالاضافة الى الاحتياجات الادارية لادارة المدرسة وبعد الزيارة الرسمية من قبل وفد المركز والمكتب وقد ناقشوا من خلالها العديد من الامور المتعلقة بالواقع التعليمي والتدريسي لوضع برامج من شأنها رفع المستوى التعليم في المجمع المذكور في المستقبل.

ومن جانبهم شكرت ادارة المدرسة مركز لالش ومكاتبها لما له من الادوار النبيلة طيلة سنوات طوال للعملية التربوية.