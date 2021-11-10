مركز لالش سنوني يدعم مدارس خانصور

اعلام لالش سنوني

لكون المدارس في كل عام دراسي تحتاج الى العديد من المستلزمات المدرسية وضروريات الادارة ولكون المدرسة فتحت مؤخرا،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور القديم في يوم الاثنين المصادف 8/11/2021/ بتجهيز مدرسة بهرافا الاساسية للدراسة الكوردية التابعة لمجمع خانصور خلال الزيارة الرسمية من قبل وفد المركز والمكتب وقد ناقشوا من خلالها العديد من الامور المتعلقة بواقع التعليمي والتدريسي لوضع برامج من شأنها رفع المستوى التعليم في المجمع المذكور في المستقبل.

ومن جانبهم شكرت ادارة المدرسة مركز لالش ومكاتبه لما له من الادوار النبيلة طيلة سنوات طوال للعملية التربوية..