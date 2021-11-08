تزويد مدارس مخيمات بيرسفي و دركارى بالقرطاسية

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٧ / ١١ / ٢٠٢١ ) زار وفد ضم مسؤول مركز لالش شنكال و مسؤولي المكاتب التابعة لمركز لالش شنكال . مخيمات بيرسفي ( ١ + ٢ ) و دركارى في قضاء زاخو .

و خلال هذه الزيارة تم زيارة معظم المدارس في هذه المخيمات و التي كانت ١١ مدرسة للدراسة الكوردية و العربية . و تم تزويد تلك المدارس بالقرطاسية و اللوازم المدرسية الضرورية . كمساهمة من مركز لالش شنكال و مكاتبه لإدارات المدارس .

من جانبهم رحبت إدارات تلك المدارس بوفد المركز و عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه الالتفاتة الجميلة . و تمنوا للمركز دوام التوفيق والنجاح.