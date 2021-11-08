نوفمبر 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تزويد مدارس مخيمات بيرسفي و دركارى بالقرطاسية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تزويد مدارس مخيمات بيرسفي و دركارى بالقرطاسية

اعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ٧ / ١١ / ٢٠٢١ ) زار وفد ضم مسؤول مركز لالش شنكال و مسؤولي المكاتب التابعة لمركز لالش شنكال . مخيمات بيرسفي ( ١ + ٢ ) و دركارى في قضاء زاخو .

و خلال هذه الزيارة تم زيارة معظم المدارس في هذه المخيمات و التي كانت ١١ مدرسة للدراسة الكوردية و العربية . و تم تزويد تلك المدارس بالقرطاسية و اللوازم المدرسية الضرورية . كمساهمة من مركز لالش شنكال و مكاتبه لإدارات المدارس .
من جانبهم رحبت إدارات تلك المدارس بوفد المركز و عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه الالتفاتة الجميلة . و تمنوا للمركز دوام التوفيق والنجاح.

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