مركز لالش / الشيخان يقدم سلات غذائية لطلاب شنگال في الأقسام الداخلية

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة بدء العام الدراسي 2021 / 2022 لطلاب المعاهد و الجامعات و ضمن برنامج مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان لدعم الطلبة و بعد زيارة ممثلي طلاب الكلية التقنية بقسميه التحليلات المرضية و الصحة العامة و المعهد التقني قسم IT إلى مركز لالش / الشيخان و لقائهم بمسؤول و أعضاء مركز لالش / الشيخان،

حيث تم التنسيق معهم و ذلك لتقديم الدعم لهم ، ففي يوم الثلاثاء المصادف 2 / 11 / 2021 زار وفد مِـنْ مركزنا القسمين الداخليين لهؤلاء الطلاب و الطالبات و الغرض مِــنْ هذه الزيارة هو تقديم سلات غذائية لهم ، حيث ضمّ قسم الطلاب ( 8 ) شقق و قسم الطالبات ( 4 ) شقق بمجموع ( 52 ) طالب و طالبة و بعد الأنتهاء مِـنْ تقديم السلات الغذائية شكر الطلاب و الطالبات جهود مركز لالش / الشيخان لدعمه المستمر للطلاب و تقديمه المساعدات لهم .