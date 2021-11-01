لالش شنكال يزور مدارس مخيم الداودية

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق ( ١ / ١١ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة ومكتب لالش مجمع تل بنات ممثلين عن مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارات المدارس الكوردية و العربية في مخيم الداودية .

و خلال هذه الزيارة التقى الوفد بمدراء و أعضاء هيئة التدريسية لتلك الادارات . و قاموا بتقديم مجموعة من القرطاسية على ادارات تلك المدارس . اسهاما من مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية.

من جانبه قدمت ادارات تلك المدارس شكرها وتقديرها إلى مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.