نوفمبر 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مدارس مخيم الداودية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مدارس مخيم الداودية 

اعلام لالش شنكال
في يوم الاثنين الموافق ( ١ / ١١ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة ومكتب لالش مجمع تل بنات ممثلين عن مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارات المدارس الكوردية و العربية في مخيم الداودية .

و خلال هذه الزيارة التقى الوفد بمدراء و أعضاء هيئة التدريسية لتلك الادارات . و قاموا بتقديم مجموعة من القرطاسية على ادارات تلك المدارس . اسهاما من مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية.
من جانبه قدمت ادارات تلك المدارس شكرها وتقديرها إلى مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.

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