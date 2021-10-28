جلسة حوار في مركز لالش دهوك

حول تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار (محافظة دهوك نموذجًا)

اقامت منظمة داك لتنمية المرأة الايزدية بالتعاون مع منظمة internews، جلسة مناقشة حول تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار (محافظة دهوك نموذجًا).

وكان لمركز لالش حضور في هذه الجلسة من خلال السيد شمو قاسم عضو الهيئة العليا للمركز والسيدان خشو ميرزا وسليمان فانو رئيسا فرعي لالش شنگال وسنوني والسيد دلشاد صالح مسؤول مكتب لالش دهوك ومسؤول اعلام لالش السيد جعفر سمو.

ودارات مناقشات مستفيضة بين الحضور. وفي نهاية الجلسة تم تقديم مجموعة من التوصيات الى المنظمة تتعلق بوضع المرأة الايزدية والحلول المقترحة لتحسين ادائها وكيفية شاركة المرأة الايزدية.