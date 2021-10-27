مسرور بارزاني: اتفاق سنجار ينص على ضرورة خروج القوات غير القانونية من القضاء

كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، على اتفاق سنجار ينص على ضرورة خروج القوات غير القانونية من قضاء سنجار، داعيا الحكومة الاتحادية القادمة الى تنفيذ اتفاق سنجار.

وقال رئيس الحكومة خلال مشاركته في (ملتقى الشرق الأوسط)، خلال حديثه عن اتفاق سنجار، إن الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد ينص على ضرورة خروج القوات غير القانونية من سنجار.

وطالب بأن يتولى أهالي سنجار أمنهم، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ الاتفاق كما يجب، لا سيما وأن حزب العمال الكوردستاني والجماعات الخارجة عن القانون فرضت سيطرتها على المنطقة. وتساءل: “ما الذي يفعله حزب العمال الكوردستاني في سنجار؟”

وحث مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية القادمة على تنفيذ اتفاق سنجار.