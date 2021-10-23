“ليلة السقوط” أضخم انتاج عربي مشترك يعرض مأساة الإيزيديين ويوجه رسائل في اربيل

يقترب تصوير مسلسل “ليلة السقوط” من الإنتهاء ليصبح هذا العمل الدرامي الذي يعرض مأساة الإيزيديين واحتلال تنظيم داعش للموصل وتحريرها فيما بعد على يد القوات العراقية وقوات البيشمركة، شبه جاهز للعرض.

ويشارك في هذا العمل الفني عدد كبير من نجوم الدراما العربية مثل كندة حنا وباسم ياخور وميلاد يوسف من سوريا، وكذلك رياض شهد ورهام البياتي وذو الفقار خضر من العراق، وطارق لطفي وأحمد صيام من مصر، والأردنية صبا مبارك، وغيرهم.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل الذي يجري تصويره في اربيل ويُخرجه المخرج السوري ناجي طعمة، قبل شهر رمضان المقبل.

ويقول الممثل باسم ياخور لكوردستان 24 “لم يجر عرض الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي حتى الآن كما يجب، ولكن في هذا العمل تم عرض جرائم التنظيم الوحشية بشكل واضح وأظهر المآسي والآلام التي عانى منها سكان المنطقة، ومن هنا أتوجه بالشكر لحكومة كوردستان التي ساندت هذا العمل”.

وعن أهمية هذا العمل يقول مصمم أزياء العمل حكمت داوود وينحدر من كوردستان سوريا، “إنها المرة الأولى التي نقوم فيها بتصوير مسلسل ضخم ومهم في اقليم كوردستان وتأتي أهمية هذا العمل في أنه يرسل برسائل الى الشعوب العربية عن كمية المآسي والآلام التي عانى منها الشعب الكوردي، كما إنه يبرز الدور الكبير الذي قامت به قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش”.

والمسلسل الذي يسرد تفاصيل انسانية واجتماعية وسياسية عن حياة المُجتمعات المتعايشة في العراق، والفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش بحق السكان المحليين وخصوصا الكورد الإيزيديين، شارك فيه عدد من الممثلين الكورد من اقليم كوردستان ومن سوريا.