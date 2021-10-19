مكتب لالش بيبان يكرم المتفوقين في بوزان

اعلام مكتب لالش بيبان

من ضمن نشاطات مكتب لالش بيبان، و في يوم الثلاثاء المصادف ۱۹ ـ ۱۰ ـ ۲۰۲۱ قام مكتبنا بتكريم 5 متفوقين من طلبة الصف الثاني عشر ( 12 ) في اعدادية بوزان والذين حصلوا علی معدل اكثر من 90% .

واعرب الطلبة الذين تم تكريمهم عن شكرهم وتقديرهم لمركز لالش ودوره في مساندة الطلبة المتفوقين ودعمهم.

من جانبه، قال سيروان بوزاني مدير مكتب لالش بيباني ان دعم وتكريم الطلبة الايزيديين المتفوقين هو واجب علينا، وقدم تهانيه لجميع الطلبة المتفوقين متمنيا لهم التوفيق في المراحل الدراسية اللاحقة.