(بالفيديو) شنگال: المئات من مسلحي PKK يتركون صفوف الحزب وينضمون إلى البيشمركة

أعلنت قيادة قوات البيشمركة في شنگال (سنجار)، اليوم الثلاثاء، أن المئات من مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة، وأن غالبيتهم سجلوا أسماءهم للانضمام إلى صفوف البيشمركة.

وقال قاسم ششو، مسؤول قيادة قوات البيشمركة في شنگال قال لـ (باسنيوز): «حتى الآن سلم أكثر من 800 مسلح من PKK والفصائل التابعة له ضمن حدود شنگال ومحيطها، أنفسهم لقوات البيشمركة».

وأضاف ششو «قسم كبير من هؤلاء المسلحين سجلوا أسماءهم للانضمام إلى قوات البيشمركة».

وزادت وتيرة الانشقاقات من صفوف PKK مؤخراً، بسبب السياسات العدائية التي ينتهجها الحزب ضد إقليم كوردستان، حيث انضم قسم كبير منهم إلى صفوف البيشمركة.