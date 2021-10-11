سمو الامير يهنئ الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية. ويتمنى حظا اوفر للاخرين.

اعلام المجلس

يتقدم سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) بأحر التهاني والتبريكات لجميع الفائزين بالانتخابات التشريعية العراقية التي جرت يوم امس.

مبينا بان وصول عدد من المرشحين الايزيديين الى قبة البرلمان نعتبره بشارة خير. ونتمنى ان يكونوا سندا لبعضهم البعض للمطالبة بحقوق بني جلدتهم المشروعة.

و اشار الى ان المنافسة الشريفة بين المرشحين افرزت نوع من الوعي لدى الجماهير بان من يخدم اهله وناسه سيحضى بثقة الناخب ليعاد انتخابه مجددا.

واضاف كلنا أمل بان نوابنا الجدد سيكونوا عند حسن ضننا وعند حسن ضن جماهيرهم وسيمثلونهم خير تمثيل.

واختتم كلامه نتمنى حظا اوفر للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز متمنيا بان سيتفاد من خبراتهم وكفاءاتهم وان يشغلوا مناصب اخرى تخدم جماهيرهم.