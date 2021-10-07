اختتام بطولة مخيم مام رشان بكرة القدم

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ ) حضر ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه المباراة النهائية لبطولة مخيم مام رشان بكرة القدم . و التي نظمه مؤيدي مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد محما خليل بالتعاون مع اتحاد لاوان شنكال . و قد شارك في البطولة التي استمرت ٢١ يوما . ٢٤ فريقا ضم مختلف قواطع المخيم .

و في المباراة النهائية بين فريقي( الفقيد فرحان و فريق مجيورا ) فاز فريق مجيورا بلقب البطولة . و في ختام البطولة تم تكريم الفرق الأربعة المتأهلة إلى النهاية بالإضافة إلى تكريم افضل لاعب و هداف البطولة و كذلك افضل حارس مرمى و طاقم التحكيم .