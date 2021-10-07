نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد «جما»: سنواصل الجهود حتى تحرير آخر مختطف إيزيدي

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن إقليم كوردستان سيواصل جهوده حتى تحرير وكشف مصير آخر مختطف إيزيدي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها رئيس الإقليم للإيزيديين بمناسبة حلول عيد «جما».

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالته: «بمناسبة عيد جما، نقدم تهانينا القلبية الخالصة إلی الأخوات والإخوة الايزيديين في كوردستان والعالم، آملا أن ينعموا بعيد مليء بالطمٲنينة والسعادة».

وأضاف «نٲسف لأن عيد هذه السنة يعود في وقت لا يزال مصير الآلاف من الأخوات والإخوة الإيزيديين المخطوفين من قبل إرهابيي داعش مجهولاً، وكذلك الآلاف من عوائلهم لا زالوا يعيشون في المخيمات بسبب عدم قدرتهم علی العودة إلی موطنهم».

وختم بارزاني رسالته بالقول: «بهذه المناسبة، نؤكد لأخواتنا وإخواننا الإيزيديين بأننا سوف نستمر في بذل جهودنا لطالما بقي إيزيدي مختطف، لتحريرهم وكشف مصائرهم، وكذلك نبذل كافة الجهود من أجل إعادة النازحين الإيزيديين إلی ديارهم.. مرة أخرى نبارك عيد (جما)، أعاده الله عليكم بالخير والسعادة .. تحية للإيزيديين جميعاً».