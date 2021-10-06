هولندا تقدم تمويلا جديدا لفريق يونيتاد لدعم حماية الشهود في العراق

جددت وزارة الخارجية الهولندية دعمها لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وذلك من خلال تمويل إضافي يهدف لتعزيز دعم وحماية الشهود الذين عايشوا جرائم تنظيم داعش في العراق.

ويأتي هذا الدعم لتمكين فريق التحقيق يونيتاد من مواصلة النهج المراعي للناجين والناجيات خلال التحقيقات. ومن خلال هذا النهج، يتم توفير التوجيه والدعم النفسي والاجتماعي للشهود قبل وأثناء وبعد مقابلاتهم مع المحققين، وذلك للحد من مخاطر تعرضهم للصدمات النفسية أثناء الإدلاء بشهاداتهم.

وقال يونيتاد في بيان إن “هولندا كانت دوما داعما رئيسيا لعمل وحدة حماية ودعم الشهود في فريق التحقيق يونيتاد”.

ويهدف عمل الوحدة إلى تهيئة بيئة سرية وآمنة ومطَمئنة لضحايا وشهود جرائم تنظيم داعش خلال مراحل الادلاء بشهاداتهم، والعمل على اتاحة الدعم النفسي الاجتماعي المناسب لهم.

وبحسب البيان “سيسمح هذا التمويل أيضاً لأخصائي يونيتاد النفسيين بمواصلة عقد دورات تدريبية لبناء قدرات المختصين المحليين ومقدمي الخدمات في مجال الصحة النفسية حول تدابير الحماية المناسبة والتدخل المتخصص لدعم الشهود والضحايا والناجين. كما سيواصل فريق التحقيق العمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية لتقديم الدعم التقني في مجال حماية الشهود، وإتاحة الدعم النفسي الاجتماعي للشهود والناجين”.

ومن جهتها قالت يوكا براندت، المندوبة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك “إن فريق التحقيق يونيتاد قام ولا يزال يقوم بدور رئيسي في ضمان المساءلة وتقديم الدعم للناجين من جرائم تنظيم داعش في العراق، وتفتخر هولندا بدعمها لعمل الفريق”.

ويشكل هذا التمويل عنصرا أساسيا لاستمرار جهود يونيتاد في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية في جمع الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وذلك لضمان إحقاق المساءلة في المحاكم الوطنية.