لالش الشيخان: إقامة دورة تدريبة حول تمكين الذات

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجل دعم الشباب و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و بدعم مِـن اليونيسيف ففي يوم الثلاثاء المصادف 5 / 10 / 2021 أقيمت دورة تدريبية حول تمكين الذات في قاعة مركزنا و التي أستمرت لمدة ساعتين و بمشاركة ( 10 ) أشخاص و مِـنْ كِلا الجنسين

و الهدف مِـنْ هذه الدورة هو أختيار المشاريع مِـنْ قِبَـلْ الشباب و كيفية تمكينهم و إنجاح هذه المشاريع و توسيعها و ديمومتهاو تطويرها ، حيث قدمت هذه الدورة مِـنْ قِبَـلْ المدربة جيهان إبراهيم و التي تلقت دورة مكثفة حول تمكين الذات في مركز الشباب في الشيخان و هي ضمن المدربين المتطوعين و ذلك لتوسيع هذه الدورة قدم هؤلاء المدربين دورات حول الموضوع لكي يستفاد منها أكثر عدد مِـنَ الشباب و بعد الأنتهاء مِـنَ الدورة يستطيع أي شاب أو شابة تقديم فكرة مشروعه إلى مركز الشباب في الشيخان ، و في الختام شكرت المدربة جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الدورة .