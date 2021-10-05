الأمم المتحدة تدين اعتراض سبيل مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار

أدانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت اعتراض سبيل مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقد في بغداد، إنها على “علم بحادث سنجار”، معربة عن قلقها “من اعتراض سبيل المرشحين في سنجار”.

وتابعت: “لكل مرشح الحرية في الدعاية الانتخابية”، قائلة: “أدين اعتراض سبيل المرشحين في سنجار”.

وبشأن الانتخابات العراقية قالت إن الكثيرين عبروا عن قلقهم من التلاعب والتزوير في الانتخابات، لافتة الى أن عيون العالم “موجهة إلى نتائج الانتخابات العراقية”.

“هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن التي سبقتها، ونتوقع أن تكون أفضل من سابقاتها”.

ووجهت بلاسخارت كلامها الى العراقيين قائلة: “يجب أن يدرك المواطنون العراقيون بأن مشاركتهم في التصويت مهمة جداً”، مشيرة الى أنه “ربما لن تكون نتائج الانتخابات مرضية لكل العراقيين”.

وأكدت أن “نتائج الانتخابات لن تغير كل شيء”، مضيفة أن الانتخابات “طريق لتحقيق المزيد من الرفاهية، وأن مرحلة مابعد الانتخابات هي الأهم”.