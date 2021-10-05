بشير الحداد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل “الفوري” لإنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون بسنجار

طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل “الفوري” لإنهاء المظاهر المسلحة “الخارجة عن القانون” بسنجار.

وجاء في بيان صادر مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، (05 تشرين الأول 2021)، أن الحـداد “طالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري لإنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون التي فرضت نفسها بشكل غير قانوني في قضاء سنجار التابعة الى محافظة”.

ولفت الحداد الى أن هذه المظاهر المسلحة قامت “بمنع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الدخول الى القضاء لأجل تنظيم حملاتهم وعرض برامجهم في دوائرهم الإنتخابية”.

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن هذه التصرفات والأعمال “تجاوز غير مقبول وهي مخالفة للقانون وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وانتقد الحداد “بشدة” الجهات الأمنية في القضاء “للتقصير في أداء الواجب وعدم حماية مرشحي الإنتخابات لممارسة نشاطاتهم اليومية داخل دوائرهم الإنتخابية والقيام بحملاتهم الدعائية للإنتخابات النيابية القادمة أسوة بباقي مرشحي الأحزاب والكيانات الأخرى في المحافظة”.

ودعا الجهات الحكومية والقوات الأمنية كافة داخل نينوى الى “ممارسة دورهم اتجاه جميع المرشحين ومنع التوتر والتهديد الذي تعرض له عدد من مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذا الأمر مرفوض وسيؤثر على إستقرار المحافظة بشكل عام”.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت اعتراض سبيل مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقد في بغداد، إنها على “علم بحادث سنجار”، معربة عن قلقها “من اعتراض سبيل المرشحين في سنجار”.

وتابعت: “لكل مرشح الحرية في الدعاية الانتخابية”، قائلة: “أدين اعتراض سبيل المرشحين في سنجار”.