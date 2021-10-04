مسؤول: انتشار رايات تابعة لأحزاب في سنجار لا تريد الخير للمنطقة وللديمقراطي الكوردستاني

افاد مدير ناحية الشمال في قضاء سنجار خديدا جوكي، بأن الوضع الامني في سنجار وناحية الشمال عامة يشهد استقراراً “مميزاً”، وفيما اشار الى ان القوات الامنية هي المسيطرة في المنطقة وخاصة الحدود، التي يسيطر عليها الجيش العراقي، بتواجد الفرقة 20 والفرقة 15، لفت الى أنه لا وجود لأي سيطرات وهمية وميليشيات مسلحة في قضاء سنجار، سوى رايات تابعة للاحزاب المعارضة والتي لا تريد الخير للمنطقة وللحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال جوكي لشبكة رووداو الاعلامية ان “اوضاع الانتخابات في 2018 كانت تختلف عن الوقت الحاضر، وجرت بصورة نزيهة جدا ولم يحدث اي خرق امني وخلل في العملية الانتخابية، خاصة في قضية الغش والتزوير”.

واضاف أنه “لا وجود لاي مخاطر امنية في سنجار ولا وجود لاي ضغوط على مرشح وناخب على حد سواء، فالناخب حر في اعطاء صوته، ولا يوجد تدخل من اي طرف كان في سنجار على العملية الانتخابية”، لافتا الى ان “الدعاية الانتخابية لجميع الاحزاب تسير بشكل طبيعي في كل مناطق سنجار، ولا توجد جهة تتدخل في الدعايات الانتخابية، وحتى الاحزاب الاسلامية لديها مرشحين في سنجار”.

ومن المقرر اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول الجاري. حيث اشارت مفوضية الانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألفاً و927 شخصاً، في حين يتنافس المرشحون عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعداً في البرلمان.

وبين جوكي ان “اكثر من 200 الف مواطن يتواجدون في سنجار وخاصة في ناحية الشمال، فالاغلبية هناك وعددهم يقارب 150 الف مواطن عائد الى هذه الناحية، وجميعهم يمارسون اعمالهم اليومية بشكل جيد والوضع مستقر جدا بالنسبة اليهم، ويمكن التجول في سنجار وحتى جبل سنجار، وملاحظة الاستقرار في هذه المنطقة”.

“لا وجود لأي سيطرات وهمية وميليشيات مسلحة في قضاء سنجار، سوى رايات تابعة للاحزاب المعارضة والتي لا تريد الخير للمنطقة وللحزب الديمقراطي الكوردستاني”، وفقا لمدير ناحية الشمال خديدا جوكي.

جوكي أوضح ان “ما يقارب 200 الف مواطن من الشعب الازيدي لازالوا يسكنون في اكثر من 20 مخيماً في اقليم كوردستان، والاكثرية مهم في مخيم دهوك وباقي المناطق الاخرى من الاقليم، وهؤلاء سينتخبون يوم 8 تشرين الاول بالتصويت الخاص”.

وتابع أن “هناك 7 مرشحين من المكون الازيدي يتنافسون على مقعد الكوتا وهو مخصص للاقليات، وهناك ثلاثة مقاعد عامة يتنافس عليها اهالي سنجار جميعا والمناطق التابعة لها، وهي ثلاثة مقاعد، واحد للنساء، والمقعدين الاخرين للرجال، هذه المقاعد سيتنافس عليها اكثر من 20 مرشحاً من العرب والكورد والازيدين ضمن دائرة انتخابية مغلقة”.

يشار الى ان قيادة العمليات المشتركة توعدت بإجراءات “شديدة وقاسية” لمن يهدد تنفيذ اتفاقية سنجار، ولمن يهدد العملية الانتخابية التي من المؤمل ان تجرى في 10 من تشرين الأول الجاري في عموم محافظات العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي لشبكة رووداو الإعلامية، إن “معلومة بلغتنا وعرفنا من قام بالتظاهرات لمنع الوفد بالدخول الى سنجار”، مضيفا أن هذا “ما لا نسمح به، ولا توجد ارادات تفرض علينا وان تطبيق الاتفاق يتم بكل حذافيره ولن نسمح لأي كان بأن يكون عقبة في تطبيق اتفاق سنجار”.

وحسب الخفاجي، أنه “بدأنا بسلسلة من الاجراءات، وقائد عمليات غرب نينوى قام بالاتصال مع قائد العمليات المشتركة وبدأنا باتخاذ قرارات واجراءات مهمة”، مؤكداً: “عازمون على تنفيذ اتفاق سنجار ولا نسمح بأن تكون هناك مظاهر عرقلة او مسلحة داخل سنجار، بدأنا باجراءات لن تسمح بإعادة مثل هكذا عمل”.