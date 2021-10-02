مسرور بارزاني: حكومة كوردستان ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين والدفاع عن حقوقهم

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل أمير وبابا شيخ الإيزيديين

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، التزام حكومته بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين والدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة، اليوم، كلاً من أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، وبابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس، وبحضور السيد شيخ شامو مستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون الايزيديين.



ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم بشدة وصلابة، مثلما كانت تفعل دائماً.

وأشار، بحسب البيان، إلى أن حكومة الإقليم، وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، بذلت كل جهد ممكن في سبيل إعادة إعمار شنگال (سنجار) وعودة النازحين إلى ديارهم بكرامة.

وتحدث أمير وبابا شيخ الإيزيديين عن أهمية تنفيذ اتفاقية شنگال وتطبيع الوضع في المنطقة، كما شكرا رئيس الحكومة لموافقته على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مناطقهم، ومنها استحداث ناحيتين في كل من مجمعي خانكي وشاريا، وذلك في إطار التغييرات الإدارية ضمن حدود محافظة دهوك.