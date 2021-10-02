قائمقام شنگال ومرشح الديمقراطي الكوردستاني: مسلحي PKK منعونا من دخول شنگال امام انظار القوات الأمنية

قيادة العمليات العراقية: بدأنا التحقيق فيما حصل

قال قائمقام شنگال (سنجار) محما خليل ، اليوم السبت ، ان الذين قطعوا الطريق على مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ومنعوهم من دخول شنگال لاطلاق حملتهم الانتخابية ، كانوا مسلحين تابعين لحزب العمال الكوردستاني PKK ، وقد اقدموا على ذلك امام أنظار قيادة عمليات غرب الموصل والقوات الأمنية الاتحادية المسؤولة عن منطقة شنگال.

محما خليل ، قال لـ(باسنيوز) ان ذهابهم الى شنگال كان بالتنسيق مع القوات الأمنية الاتحادية التي لم تتمكن ، للأسف ، من الإيفاء بتعهداتها لنا ، اذ ان مسلحي PKK قطعوا الطريق على مرشحينا امام أنظار قيادة عمليات غرب الموصل المسؤولة عن منطقة شنگال .وكان مسلحون وعناصر تابعة لـ PKK واستمراراً لانتهاكات الحزب التركي وممارساته الهادفة إلى جر شنگال وعموم المنطقة إلى الفوضى ، وكإعلان صريح لعدائه تجاه الكورد والمصالح الكوردية العليا، أقدموا ، اليوم السبت، على منع مرشحي وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من إقامة مهرجان انتخابي في شنگال.

العقيد صالح الشريفي من شرطة نينوى ، كان قد قال في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «عناصر ومسلحي PKK ومناصريهم من المسلحين المحليين انتشروا في مفرق سنوني بناحية الشمال في قضاء شنگال، لمنع إقامة مهرجان انتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومنع وصول مرشحي الحزب إلى موقع المهرجان ».

محما خليل ، أوضح ان ” مسلحي PKK ومناصريهم قاموا بقطع الطريق في مفرق كوهبل حاملين مختلف أنواع الاسلحة ، ولم نتمكن من الوصول إلى شرفدين حيث كان موقع اطلاق حملة مرشحينا الانتخابية” ، مردفاً ” أطلعنا رئاسة الوزراء العراقية على الموضوع وننتظر الآن رد بغداد حتى تقوم بحل هذه المشكلة وتوضح كيف ان مسلحين من خارج الحدود يقطعون الطريق على مرشحين للانتخابات التشريعية العراقية ويمنعونهم من الدعاية الانتخابية في شنگال وامام انظار قوات الفرقة 15 والفرقة 20 من الجيش العراقي وقيادة عمليات غرب الموصل».

بدوره ، أفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي لـ(باسنيوز) ، انهم اُبلغوا بالموضوع وشكلوا لجنة للتحقيق فيما جرى ، مؤكداً ان القوات الاتحادية هي التي تسيطر على الوضع في شنگال ولن تسمح لاحد او أي جهة بالتحكم بالوضع هناك.

مضيفاً ، ان الأحزاب ومرشحيهم احرار في تنظيم الحملات الانتخابية ووفق القانون لايحق لأحد او جهة منع ذلك .

ولاتزال قوات تابعة لـ PKK وفصائل في ميليشيات الحشد الشعبي تنتشر في شنگال على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بهدف إعادة الاستقرار والنازحين إلى شنگال عبر إنهاء وجود PKK وميليشيات الحشد والجماعات المرتبطة بهما في المدينة ونشر قوات اتحادية نظامية.