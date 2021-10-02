بيان صادر من سمو الأمير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى).

ان البلد يمر بمرحلة مفصلية في حياته السياسية. وان الامال معقودة على مدى نجاح التجربة الديمقراطية فيه.

وان الانتخابات التشريعية هي احدى اوجه هذه التجربة الفتية. و اجراء الانتخابات يتيح للشعب التعبير عن افكاره وتوجهاته السياسية وتسهم في تنامي الوعي لديه للوصول الى التغيير المنشود وهي كذلك اداة للتحول السلمي والتداول السلس للسلطة.

لذا يدعو سمو الأمير والمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى الايزيديين لضرورة واهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة والتي من المؤمل ان تجري في عموم البلاد في 2021/10/10.

وكما يوكد على ان لابد للفرد الايزيدي ان يكون له بصمته الواضحة بهذا العرس الجماهيري وان يدلي بصوته كي يضمن حقه ولا يهدر هذا الحق او ان يذهب صوته هبًا.

ونرى من الضروري ان ندرك بان المشاركة الواسعة والكبيرة و الفعالة للايزيديين في الانتخابات من شأنه ان يضمن وصول اكبر عدد من السياسين الايزيديين الى قبة البرلمان القادم.

وبتالي هذا بتاكيد يصب في مصلحة قوة المطالب المشروعة للايزيديين والسعي المتواصل لنيل الحقوق بكافة اشكالها.

وفي الختام نتمنى الفوز والتوفيق والنجاح لجميع مرشحينا.