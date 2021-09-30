نائبة عن نينوى: وجود الـPKK يؤرق سنجار ويجب وضع حد لتصرفاته

أكدت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي، اليوم الخميس، أن حزب العمال الكردستاني “pkk” تعد منظمة ارهابية تؤرق سنجار وخطر يهدد امن تركيا، فيما اشارت إلى أن البككة تواصل استهداف السلام والاستقرار في كلا من العراق وتركيا .

وقالت البياتي في بيان، أن “وجود قوات الـPKK في سنجار تشكل تهديدا على امن وسيادة البلاد”، مشددة على “ضرورة وضع حد لتصرفات حزب العمال الكردستاني”.

وإضافت أن “قوات البككة تعد منظمة ارهابية تهدد الأمن والاستقرار في العراق وتركيا ، مؤكدة ان وجود البككة يعطي مبررا للتدخل التركي في العراق للحفاظ على حدودها من الهجمات الارهابية “.