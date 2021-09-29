سبتمبر 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يوزع القرطاسية على تلاميذ الصف الاول بمخيم مام رشان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يوزع القرطاسية على تلاميذ الصف الاول بمخيم مام رشان

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١ ) زار ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية . و استقبل من قبل الهيئة التدريسية .

حيث تم تزويد تلاميذ الصف الاول الابتدائي في المدرسة بالقرطاسية من الدفاتر و الأقلام  إسهاما من المركز على تشجيع الطلبة لمواصلة التعليم . كما تم تزويد إدارة المدرسة ببعض القرطاسية و الاحتياجات الضرورية بمناسبة فتح المدارس أبوابها . من جانبها شكرت إدارة المدرسة مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و الدعم للتلاميذ و تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .

 

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