لالش شنكال يوزع القرطاسية على تلاميذ الصف الاول بمخيم مام رشان

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١ ) زار ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية . و استقبل من قبل الهيئة التدريسية .

حيث تم تزويد تلاميذ الصف الاول الابتدائي في المدرسة بالقرطاسية من الدفاتر و الأقلام إسهاما من المركز على تشجيع الطلبة لمواصلة التعليم . كما تم تزويد إدارة المدرسة ببعض القرطاسية و الاحتياجات الضرورية بمناسبة فتح المدارس أبوابها . من جانبها شكرت إدارة المدرسة مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و الدعم للتلاميذ و تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .