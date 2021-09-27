مركز لالش الشيخان يوزع القرطاسية على المدارس في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 و دعماً للعملية التربوية زار وفد مِـنْ مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ( 13 ) مدرسة و روضتين للأطفال في مركز قضاء الشيخان و التي أختتمت يوم الإثنين المصادف 27 / 9 / 2021

و الغرض مِـنْ هذه الزيارات هو تقديم بعض القرطاسية لإدارات هذه المدارس و الروضتين ضمن برنامج مركز لالش / الشيخان هو دعم العملية التربوية و التعليمة و الأنشطة الرياضة التي تقوم فيها و بعد الترحيب الحار بوفدنا الزائر شكرت إدارات هذه المدارس جهود مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان لدوره الفعال في المنطقة و دعم المدارس و الطلاب ، فبأسم الهيئة الإدارية لمركزنا نبارك العام الدراسي الجديد للهيئات التدريسية و التعليمة و نتمنى الموفقية لجميع الطلاب.