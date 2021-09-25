شمول الايزيديين في سنجار براتب المعين المتفرغ

اوعز رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في احمد هادي بنيه، بتشكيل لجنة مشتركة لزيارة وشمول الاشخاص ذوي الاعاقة من المكون الايزيدي بامتيازات القانون رقم (38) لسنة (2013) في قضاء سنجار.

وقال رئيس الهيئة في بيان، اننا”نتابع وبأهتمام بالغ أحوال الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المحافظات لاسيما المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي ومخيمات النازحين اذ قامت اللجنة المكونة معاون مدير قسم الأقاليم والمحافظات ستار علي صالح ومعاون مدير قسم نينوى صفاء علي اكبر ومسؤول لجنة سهل نينوى ادريس محي الدين فاضل وبالتنسيق مع مدير عام شؤون الناجيات ودائرة شرطة سنجار ونادي سنجار الرياضي، باكمال اجراءات الشمول وفق القانون في القضاء وتهيئة مكان لمقابلة المستفيدين من الايزيديين الذين تجاوز عددهم (238) مستفيدا”.

واضاف، ان”المجموع الكلي للمستفيدين من المكون الايزيدي والذين تمت احالتهم للجان الطبية بلغ (768) مستفيدا في محافظتي دهوك ونينوى خلال شهر ايلول الحالي، فضلا عن التنسيق مع اللجان الطبية التابعة لدائرة صحة نينوى لاحالة المستفيدين المذكورين في مركز المحافظة وقضاءي تلعفر وبرطلة”.