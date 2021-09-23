زيارة مركز لالش سنوني في مخيمات بيرسفى وردكارى

اعلام لالش سنوني

لاجل عدة اهداف مهمة بوضع اهالنا، فقد قام وفد من مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بمجموعةزيارات في يوم الخميس المصادف 2021/9/23 في المخيمات الثلاثة (بيرسفى1 ، 2 ودركارى) وفيها قدموا مساعداتهم لعدد من العوائل المتعففة

وايضا حث تلك العوائل وعوائل كثيرة اخرى في المخيمات المذكورة حول الحفاظ على اصواتهم ومعرفة الأدلاء لأي نوع من مرشحين وايضا حثهم على المشاركة الفعالة للأهمية القصوى لهذه الانتخابات لشنكال والشنكاليين ومن جهتهم قدم تلك العوائل شكرهم لمركز لالش وبينوا مساندتهم للمرشحين الاكفاء الذين يستطيعون الدفاع عن حقوقهم في البرلمان العراقي.