مركز لالش سنوني يساعد متعففي جم مشكو

اعلام لالش سنوني

ضمن الحملات المستمرة لمركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه لمساعدة الفقراء والمتعففين في مختلف مناطق الايزدية وخصوصا الشنكاليين كونهم تعرضوا الى جينوسايد بشتى اشكاله وحثهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لما لها من الأهمية للعراقيين عامة وللايزديين على وجه الخصوص كونها فرصة سانحة لبيان حجمهم الحقيقي في مناطقهم واختيار المرشحين الاكفاء ليمثلهم في قبة البرلمان العراقي،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتبي لالش خانصور وخانصور القديم في يوم الاربعاء المصادف 2021/9/22 بإيصال مساعدات غذائية لعدد من عوائل ذوي الدخل الضعيف والمتعففة ماديا في مخيم جم مشكو .

ومن جانبهم اعرب تلك العوائل عن امتنانهم لمركز لالش بشكل عام لما لهم من دور بشكل مستمر في تقديم العون لهم في الكثير من الأحيان والمناسبات وابدوا استعدادهم للمشاركة في العملية الانتخابية والأدلاء باصواتهم لمن يستحقها وللجهة التي اواهم طيلة سنوات عصيبة حيث النزوح.