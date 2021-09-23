سبتمبر 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سنوني يكرم الطلبة في مدارس مخيم ايسيا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش سنوني يكرم الطلبة في مدارس مخيم ايسيا

اعلام لالش سنوني

بحضور المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل ومدير مخيم ايسيا للنازحين ومجموعة من السياسيين والاداريين والمجتمع المدني في يوم الاربعاء المصادف 2021/9/22 قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور القديم بتكريم الطلبة المتفوقين في مدارس مخيم ايسيا للنازحين وكذلك مدراء تلك المدارس في المخيم المذكور،

وبنفس الاحتفالية قام السيد محما خليل بتكريم الطلبة، وفيها القى ممثل المركز كلمة ركز فيها على اهمية مشاركة الشنكاليين في انتخابات البرلمان العراقي القادمة ومدى اهميتها لهم.

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