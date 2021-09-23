مركز لالش سنوني يكرم الطلبة في مدارس مخيم ايسيا

اعلام لالش سنوني

بحضور المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل ومدير مخيم ايسيا للنازحين ومجموعة من السياسيين والاداريين والمجتمع المدني في يوم الاربعاء المصادف 2021/9/22 قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور القديم بتكريم الطلبة المتفوقين في مدارس مخيم ايسيا للنازحين وكذلك مدراء تلك المدارس في المخيم المذكور،

وبنفس الاحتفالية قام السيد محما خليل بتكريم الطلبة، وفيها القى ممثل المركز كلمة ركز فيها على اهمية مشاركة الشنكاليين في انتخابات البرلمان العراقي القادمة ومدى اهميتها لهم.