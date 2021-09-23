لالش سنوني يكرم طلبة ثانوية جم مشكو

اعلام لالش سنوني

بعد اعلان النتائج النهائية للدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2021/2020 للمراحل المنتهية للدراسة الكوردية وكذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني بالتعاون مع مكتبي لالش خانصور وبيرادم في يوم الثلاثاء المصادف 2021/9/21 بتكريم الطلبة المتفوقين في ثانوية جم مشكو للدراسة الكوردية وايضا تجهيز ادارة الثانوية المذكورة ببعض من الاحتياجات الضرورية.

واختتم وفد مركز لالش زيارتهم بعد تقديم الهيئة التدريسية جل امتنانهم لمواقف مركز لالش بشكل علم وللجانب التعليمي والتربوي بشكل خاص وتعتبر الجهة شبه الوحيدة التي وقع على عاتقها الكثير من الامور المتعلقة بالتربية والتعليم طيلة عقود منالزمن.

