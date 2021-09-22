قائممقام سنجار: لا نتوقع انتخابات نزيهة في القضاء.. حزب العمال يضغط لانتخاب مرشحيه

قال قائممقام سنجار، في محافظة نينوى، محما خليل، الأربعاء (22 أيلول، 2021) أن حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له هي من تسيطر على المشهد الانتخابي، في القضاء.

وبين خليل في حديث لموقع IQNEWS أن “تلك الفصائل منعت الحزب الديمقراطي الكردستاني من القيام بحملته الانتخابية وهي من تسيطر على المشهد ولديها مرشحين في الانتخابات، رغم أن ذلك يخالف القانون”.

وأضاف أن “تلك الفصائل تضغط على المواطنين، وحزب العمال يمارس أقصى أنواع الضغط على أهالي سنجار لإجبارهم على انتخاب مرشحيه، ولا نتوقع انتخابات نزيهة في القضاء، ويجب تدخل المشرفين والمراقبين بصورة أكبر”.

ويشهد قضاء سنجار توترا أمنيا جراء تواجد حزب العمال الكردستاني فيه، الأمر الذي يرافقه استهداف من الطائرات التركية، بين حين وآخر، على الرغم من تأكيد قيادة العمليات المشتركة تنفيذ “اتفاقية سنجار”، والتي تتضمن اخراج المسلحين من القضاء.