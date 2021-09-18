لالش شنكال يزور مدرسة دجلة للدراسة الكوردية

اعلام لالش شنكال

بتاريخ( ١٨ / ٩ / ٢٠٢١ ) قام مسؤول مكتب لالش سيبا شيخ خدري الاستاذ (نايف ميعه خلف)بزيارة مدرسة (دجله) للدراسة الكوردية في مجمع خانصور في قضاء شنگال.

والتقى بالاستاذ( محسن فرز حمو) مدير المدرسة. وقدم لادارة المدرسة بعض المستلزمات الادارية والقرطاسية نظرأ لانعدام وصول مساعدات المنظمات الی المدارس الكوردية هناك. و عبر مدير المدرسة والهيئة التدريسية فيها عن شكرهم وامتنانهم للزيارة والمساعدة القيمة لهم في هذا الظرف الحرج الذي يمر به مناطق شنگال.