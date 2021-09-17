جلسة حوار حول الانتخابات في مكتب لالش ايسيا

اعلام مكتب لالش ايسيا

اقام مكتب لالش ايسيا جلسة حوار حول توعية الناخبين عصر يوم الجمعة بتاريخ (17/9/2021)، بحضور مسؤول واعضاء الهيئة الإدارية لمكتبنا ومختار القرية ومجموعة من المثقفين والاهالي في حديقة قاعة لالش ايسيا.



في البداية رحب مسؤول مكتبنا السيد قاسم مرزا بالحضور، وبعدها تحدث عن الانتخابات وكيف تجري عملية الاقتراع في اليوم الانتخابي وحرية إختيار الناخب فيها، حتى لا يفوت على نفسه تلك الفرصة فتعتبر ورقة اقتراعه غير صالحة لأنه أخطأ استعمالها.

و تحدث عن كيفية الادلاء بصوته بالصورة الصحيحة بالبطاقة البايومترية التي تحتوي على الصورة الشخصية، وكذلك بالبطاقة الالكترونية التي لا تحتوي على الصورة الشخصية وكيفية التصويت بها في كلا الحالتين بصورة صحيحة والاجراء اللازم في كل حالة حتى لا يواجه الناخب عائقاً يقيّد من مشاركته في الانتخابات، ودعا الحضور الى استلام بطاقتهم البايومترية في مراكز تسجيل للمفوضية لمن لم يستلمها.

وبعدها ذلك جرى نقاش حول الموضوع من كل جوانبه من خلال الاسئلة والاجوبة الوافية حول كيفية التصويت بالبطاقتين (البايومترية و الالكترونية).