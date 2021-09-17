لالش الشيخان: إقامة دورة تدريبية حول دور الإعلام في التوعية الإنتخابية

إقامة دورة تدريبية حول دور الإعلام في التوعية الإنتخابية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجل دعم العملية الإنتخابية لأختيار أعضاء مجلس النواب العراقي ففي يوم الجمعة المصادف 17 / 9 / 2021 قامت منظمة IMOK مشروع الإعلام المستقل بدعم مِـنْ يونامي و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان بدورة تدريبية حول دور الإعلام في التوعية الإنتخابية في قاعة المركز و بمشاركة ( 32 ) مِـنَ الإعلاميين و الصحفيين و النشطاء و مِـنْ كل فئات المجتمع و مِــنْ كِلا الجنسين و بتغطية إعلامية مِــنْ قِبَـلْ قناة الحرة العراقية ،

حيث أدريت الدورة مِـنْ قِبَـلْ المدرب هكار الفندي ، بعد الترحيب عرف المشاركون أنفسهم ثم أستهل المدرب بنبذة مختصرة عن العملية الإنتخابية و بعدها بيّن ماهية الإنتخابات و مدى جدواها و كذلك أستعرض أهمية دور الإعلام المستقل في هذه العملية و أضاف إنَّ هناك ضوابط و قوانين محددة للإعلام في الدعاية و تغطية الإنتخابات و هناك عقوبات لمَـنْ يتجاوز عليها ثم تمت مناقشة كل ذلك بين المدرب و المشاركين بتقسيمهم إلى مجموعات و طرحت كل مجموعة موضوع حول الدورة و النقاط الإيجابية و السلبية في الإعلام قبل و أثناء و بعد العملية الإنتخابية ، و في الختام شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الدورة و تعاونه المستمر معها.